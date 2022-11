“Insieme per una civiltà dell’amore”. Questo il tema al centro dell’incontro delle Caritas parrocchiali della diocesi di Brescia in programma domani, sabato 5 novembre, nella cattedrale di Santa Maria Assunta. I lavori prenderanno il via alle 9 per concludersi alle 13 con il mandato finale. “Nel corso della mattinata – viene spiegato –, vari momenti punteggeranno l’incontro, tra cui la condivisione in piccoli gruppi”.