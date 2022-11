“Dal Regno del Bahrein, ‘terra dei due mari’, prego l’Altissimo affinché, dal mare agitato dei conflitti, l’umanità approdi a quello pacifico della convivenza, seguendo la rotta dell’incontro e ritrovando la bussola della fraternità. Grazie per il vostro esempio!”. Così Papa Francesco, nella firma del libro d’onore, in chiusura del “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”.