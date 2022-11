Ucraina: domani a Roma la manifestazione nazionale per la pace. Incontro in piazza Vittorio per il Forum Disuguaglianze e diversità

È in programma per domani a Roma la manifestazione nazionale per la pace, che vedrà confluire alle 15 in piazza San Giovanni in Laterano, il corteo per la pace. Prima di partecipare a questo appuntamento comune con lo striscione della loro comune “Agenda Sociale”, il Forum Disuguaglianze e diversità ha organizzato un’assemblea pubblica dal titolo “Non per noi ma per tutte e tutti. Per la pace, la giustizia sociale e ambientale, contro disuguaglianze ed esclusione”, a piazza Vittorio Emanuele dalle ore 11 alle ore 12,30. Subito dopo confluiranno con l’“Agenda sociale” nel grande corteo per la pace sino a Piazza San Giovanni. “Invocare la pace, non può prescindere dalla richiesta di giustizia sociale e ambientale; dal superamento delle disuguaglianze e dalla valorizzazione delle diversità; dal rafforzamento del Reddito di Cittadinanza; da un’offerta di servizi sociali di qualità e una riforma del welfare; dalla garanzia del diritto all’abitare; dalla creazione di lavoro dignitoso attraverso una riconversione ecologica ad alta intensità di lavoro delle attività produttive e della filiera energetica; dall’istituzione del salario minimo; da politiche di accoglienza solidali e non respingenti; dal no all’Autonomia Differenziata e dalla lotta alle mafie”. Sono queste le parole contenute nel comunicato dove si presentano gli interventi che animeranno l’assemblea pubblica di domani, tra questi: Gaetano Azzariti – Salviamo la Costituzione; Michele Azzola – Cgil di Roma e del Lazio; Andrea Costa e Alice Basiglini – Baobab Experience; Maria Luisa Boccia – Centro per la Riforma dello Stato; Marina Boscaino – Comitati No Autonomia Differenziata; Salvatore Cacciola – Associazione nazionale Bioagricoltura sociale e Rete Fattorie sociali Sicilia; Alberto Campailla – Nonna Roma; Angelo Cassano – Parrocchia San Sabino di Bari; Maura Cossutta – Casa internazionale delle Donne; Mario De Vergottini – Fai antiracket antiusura Agisa Onlus; Federico Dolce – Diem25 Italia; Flavio Lotti – Tavola della pace; Misha Maslennikov – Oxfam Italia; Elena Mazzoni – Transform! Italia; Andrea Morniroli – Forum Disuguaglianze e Diversità; Silvia Paoluzzi – Unione Inquilini; Giovanni Russo Spena – Giuristi Democratici; Maurizio Simmini – Cooperativa sociale Iskra; Elisa Sermarini – Rete dei Numeri Pari; Nicola Teresi – Emmaus Italia; Barbara Tibaldi – Fiom-Cgil nazionale.