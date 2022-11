Diocesi: Genova, attivato il Servizio legale per parrocchie e sacerdoti

La diocesi di Genova ha da poco attivato il Servizio Legale nel quale un team di professionisti sarà a disposizione delle parrocchie e dei sacerdoti per risolvere le varie problematiche di tipo burocratico che sempre più spesso interessano anche le realtà ecclesiali. “Il nuovo servizio – si legge sul settimanale della diocesi, ‘Il Cittadino’ – è all’avanguardia in Italia e risponde all’esigenza di non lasciare soli i sacerdoti quando si trovino a dover affrontare, nell’espletamento del loro incarico pastorale, anche problematiche che richiedano il parere legale di un esperto”. Oggetto delle consulenze potranno essere, ad esempio, quelle legate alla gestione del patrimonio immobiliare di una parrocchia, oppure alla responsabilità per eventuali incidenti accaduti in aree di proprietà ecclesiastica o, ancora, all’assunzione di un dipendente. “Da oggi – si legge ancora nelle pagine del settimanale diocesano – forse prima in Italia, la Chiesa genovese fornisce ai suoi sacerdoti, alle Comunità religiose e agli Uffici di Curia un servizio di prima consulenza svolto a titolo gratuito da professionisti esperti in vari settori del diritto, avvalendosi della collaborazione dell’Unione giuristi cattolici italiani”. Durante la presentazione è stato sottolineato che “non è un caso che la sezione locale Ugci di Genova sia intitolata al Servo di Dio Ettore Vernazza, notaio e giurista, che sostenne Santa Caterina Fieschi Adorno anche nell’affrontare le quotidiane questioni giuridico – economiche legate all’assistenza ai malati ed ai poveri”. All’incontro era presente, tra gli altri, l’avvocato Laura Oliveri, presidente Ugci di Genova, che con dedizione si è occupata del progetto sin dall’inizio.