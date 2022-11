Diocesi: Belluno-Feltre, morto a 100 anni don Mario Carlin. Fu anche direttore del periodico “Humilitas”

Nella notte scorsa è morto don Mario Carlin, presbitero centenario della diocesi di Belluno-Feltre, dove ha vissuto con un appassionato impegno pastorale 77 anni di sacerdozio. A darne notizia la diocesi.

Nato a Sedico l’8 marzo 1922, era stato ordinato presbitero in cattedrale a Belluno il 1° luglio 1945 dal vescovo Girolamo Bortignon.

Fu prima vicario cooperatore di Candide (1945-47), poi a Cadola (1947) e a Longarone (1947-51). Successivamente fu nominato parroco di Fortogna (1951-56), ha guidato poi le parrocchie di S. Pietro di Cadore (1956-64), Gron (1964-73), Limana (1973-89) e di Paderno (1989-91)

Durante gli anni di servizio alle parrocchie, viene ricordato, si dedicò anche con impegno agli emigranti (delegato vescovile già dal 1966) e partecipò alla fondazione dell’Associazione “Bellunesi nel mondo”.

“Tante persone – si legge nella nota – sono grate a don Mario anche per la direzione spirituale e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione”. Fu direttore spirituale dei Gruppi di preghiera Padre Pio (dal 1989), coordinatore diocesano Apostolato della preghiera (dal 1990), assistente del Movimento Monfortiano (2009) e penitenziere della cattedrale (1993-2020). Delegato vescovile per la Vita consacrata (1989) e canonico della Cattedrale (dal 1991) fu anche direttore del periodico “Humilitas” e responsabile del Congresso eucaristico diocesano del 1992.

I funerali di don Carlin verranno celebrati nella cattedrale di Belluno lunedì 7 novembre alle 15.