Custodia del Creato: Pontificia Facoltà Auxilium e Terra e Missione, al via percorso interdisciplinare per approfondire la cura della casa comune

Prenderà il via sabato 5 novembre, con l’incontro “In ascolto degli alberi”, il progetto di formazione ecologica “Custodi del Giardino”, organizzato dal Circolo Laudato si’ della Facoltà Auxilium di Roma e dalla rivista e associazione di promozione sociale “Terra e Missione”.

Il primo appuntamento, in programma dalle 9 alle 12.30, si aprirà con i saluti della preside Piera Ruffinatto e di Giuseppe Milano, segretario generale di Greenaccord onlus. Seguiranno le relazioni di Francesco Auciello, fondatore dell’Associazione “Il mio amico albero”; Francesco Ferrini, professore di arboricoltura generale all’Università degli Studi di Firenze; Antonio Brunori, dottore forestale e giornalista, segretario generale del Pefc Italia; Maria Teresa Abignente, medico, coordinatrice del gruppo Nain della Comunità di Romena, dedicato a genitori che hanno perso figli.

“Piantare alberi significa pensare al futuro, perché chi pianta un albero, pianta la speranza”, commenta Ferrini, aggiungendo che “piantare alberi è un’azione che deve inserirsi in una serie di strategie, dove la prima è ridurre le emissioni perché gli alberi non possono fare tutto da soli”. Centrale infatti è l’educazione alla responsabilità ambientale, come sottolinea Auciello: “Il nostro impegno per la difesa dell’ambiente è un piccolo seme caduto sul terreno di questa estrema periferia romana. Crediamo che sia doveroso impegnarci anche a livello locale per contribuire a contrastare l’inquinamento atmosferico, l’impatto dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità”.

Il progetto formativo interdisciplinare “Custodi del Giardino” proseguirà poi fino a marzo 2023; tutti gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’aula magna “Giovanni Paolo II” della Facoltà e in diretta streaming su YouTube.

“È una proposta capace di conciliare concretezza, praticità e professionalità grazie al lavoro in rete con altre istituzioni e associazioni sensibili al tema”, spiega Ruffinatto, sottolineando che “nello stesso tempo si intende rispondere all’appello di Papa Francesco per educare le giovani generazioni all’ecologia integrale ed evidenziare l’attenzione che la Facoltà ha sempre coltivato nei confronti del territorio e delle sue esigenze”.

I prossimi incontri si terranno, sempre di sabato mattina, nelle giornate del 18 febbraio (“Il mare, nostra risorsa” con il saluto di mons. Gianrico Ruzza) e del 25 marzo 2023 (“Comunità energetiche e futuro” con il saluto del card. Matteo Maria Zuppi). “Custodi del Giardino” è realizzato con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, e con la collaborazione delle associazioni “Il mio amico albero” e Greenaccord, della Comunità Canção Nova e del Comitato “Futuro Ponderano”. Ogni incontro è valido per la formazione professionale continua dei giornalisti.