Diocesi: Campobasso-Bojano, domani sera veglia per la pace nella chiesa della Libera

Anche l’arcidiocesi di Campobasso-Bojano si unisce alla catena di preghiera che salirà al cielo domani, sabato 5 novembre, per chiedere al Signore la pace. “Condividiamo così in pieno – si legge in una nota dell’arcidiocesi – gli obiettivi specifici della giornata: chiedere il ‘cessate il fuoco’ fra Russia e Ucraina, l’avvio di un negoziato, la messa al bando delle armi nucleari ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre”. Per la serata di domani è stato organizzato un momento di preghiera e di supplica che prenderà il via alle 19 presso la chiesa della Libera a Campobasso. “È la chiesa eucaristica, centro della città in preghiera”, viene spiegato: “Perciò il tono che daremo alla veglia sarà di forte intercessione, davanti al santissimo Sacramento. Ma sarà anche l’occasione di rileggere testi illuminanti del Concilio sul tema della Pace, rilanciati dai pontefici in questi anni, con canti ben scelti, dal sapore dei cantici di Taizé. Ci raduneremo solidali con chi è sotto le bombe, auspicando la fine della guerra in tutte le parti del mondo, dove soprattutto gli innocenti stanno pagando con la vita”.