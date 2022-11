Papa in Bahrein: Patriarca Bartolomeo al Forum for Dialogue, “la vera pace non si raggiunge con la forza delle armi”

(Foto Patriarcato ecumenico)

“La vera pace non si raggiunge con la forza delle armi, ma solo con l’amore che ‘non cerca il proprio interesse’ (1 Cor 13,5). L’olio della fede deve essere usato per lenire e sanare le ferite degli altri, non per riaccendere nuovi fuochi di odio”. Lo ha detto il patriarca ecumenico Bartolomeo I intervenendo al “Bahrain Forum for Dialogue East and West for Human Coexistence”, organizzato sotto il patrocinio del Re del Bahrein, insieme a Papa Francesco, al Grande Imam di Al-Azhar, Al-Tayyeb e ad altre autorità religiose e civili. Il patriarca ha fatto riferimento a quanto è stato deliberato sulla pace e sul dialogo durante il Santo e Grande Consiglio della Chiesa Ortodossa, convocato nell’isola di Creta nel giugno 2016. Bartolomeo ha passato in rassegna nel suo intervento “l’ascesa del nazionalismo nella seconda metà del XIX secolo”, “lo scontro delle forze geopolitiche globali nel corso del XX secolo” e “l’ascesa del fondamentalismo religioso all’inizio del XXI secolo”. Una serie di eventi storici – ha detto – che chiedono oggi alle religioni di svolgere un “ruolo sulla scena globale” e contribuire così “allo sviluppo della fiducia reciproca e alla promozione della pace e della riconciliazione”. Bartolomeo ha quindi assicurato i presenti che “il Patriarcato ecumenico intende dare l’esempio, dimostrando come i leader religiosi dovrebbero sostenere e promuovere la convivenza pacifica, la giustizia e l’equità”.