Diocesi: Savona, per i 150 anni dell’oratorio salesiano a Varazze in città il rettor maggiore don Artime

L’oratorio salesiano “Don Bosco” festeggia centocinquant’anni. Il 22 luglio 1871 don Giovanni Bosco firmò infatti una convenzione con il Comune di Varazze con cui assumeva la responsabilità di guidare il collegio civico con la sua congregazione. Sabato 5 novembre per celebrare questa ricorrenza insieme alla Famiglia Salesiana e alla città sarà ospite il rettor maggiore, don Ángel Fernández Artime.

Dopo l’accoglienza al molo Marinai d’Italia il decimo successore di don Bosco incontrerà in Municipio il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino e le autorità civiche. In oratorio sarà scoperta una targa che ricorda la presenza del santo per oltre cinquanta giorni tra il 1871 e il 1872 a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Nel pomeriggio nel teatro dell’oratorio i ragazzi rappresenteranno lo spettacolo “Welcomebackdonbosco”. Alle 16.30, don Artime terrà un dialogo con gli stessi giovani e, alle 18, nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo presiederà la messa insieme al parroco, don Claudio Doglio. Infine sosterà presso la targa che ricorda la benedizione impartita da don Bosco ai cittadini in una gremitissima piazza sant’Ambrogio durante la sua ultima visita.