Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, stasera veglia per le vocazioni. Sarà la prima tappa verso la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona

È in programma per la serata di oggi, venerdì 4 novembre, la veglia per le vocazioni che il vescovo Mario Vaccari presiederà dalle 21 presso la parrocchia di S. Pio X a Massa. L’appuntamento, organizzato dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile, costituirà la prima tappa verso la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023.

I nostri seminaristi della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, viene ricordato in una nota, partecipano ormai da tempo alla vita del Seminario interdiocesano “S. Caterina” a Pisa, assieme ai candidati di altre diocesi della Toscana. “Il Seminario diocesano, intitolato ai santi Carlo e Ambrogio – ha detto il rettore, don Marco Baleani – rimane come punto di riferimento per il percorso dei seminaristi nella nostra diocesi e per la Pastorale vocazionale. Per questo continuiamo a sentire importante la festa del 4 novembre, memoria di san Carlo, patrono del seminario, e organizziamo momenti di incontro, anche per chiedere aiuto spirituale e materiale per le spese della formazione residenziale dei seminaristi”. “Quest’anno – ha proseguito don Baleani – due di loro vivranno un momento importante del loro percorso: Raffaele Moscatelli, che appartiene alla Comunità di Filetto, verrà ammesso tra i candidati agli Ordini, mentre Giorgio Lazzarotti riceverà il ministero del Lettorato”. Momento che sarà vissuto proprio stasera durante la veglia. Come preparazione e per consentire alle persone che hanno difficoltà ad uscire la sera di condividere comunque l’evento, è stato organizzato per oggi pomeriggio, dalle 17.30, un momento di adorazione presso la cappella del seminario.