Giornata del Ringraziamento: Imola, al via stasera gli eventi. Domenica la messa presieduta dal vescovo Mosciatti con i produttori agricoli

Prenderanno il via questa sera, ad Imola, le iniziative per celebrare la 72ª Giornata del Ringraziamento, quest’anno sul tema “‘Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto’ (Am 9,14). Custodia del creato, legalità, agromafie”. Alle 20.30, presso il teatro dell’Osservanza, è in programma lo spettacolo teatrale “La stasò dal steli” portato in scena dalla compagnia La Filodrammatica di Casola Canina. L’ingresso ad offerta libera sarà devoluto al progetto di sviluppo agricolo a Bukavu, in Congo.

Al termine dell’annata agraria 2022, i produttori agricoli di Coldiretti si ritroveranno domenica per la celebrazione eucaristica che il vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, presiederà alle 9.30 nella chiesa del Suffragio, in piazza Matteotti. A seguire la benedizione delle macchine agricole e un momento di convivialità. Durante tutta la giornata sarà allestito in piazza il mercato di Campagna Amica con vendita e degustazioni dei prodotti del territorio. Nel pomeriggio alle 15 il laboratorio di cucina della Fattoria didattica romagnola, alle 15.30 lo spettacolo a cura del gruppo Emisurela.