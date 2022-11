Ucraina: Genova, oggi l’arcivescovo Tasca incontra l’esarca di Odessa

Nei giorni della Raccolta straordinaria per l’inverno che unisce la Caritas diocesana di Genova e Caritas Odessa, oggi l’arcidiocesi di Genova e la Chiesa cattolica di rito bizantino di Odessa si incontrano presso la comunità ucraina di Genova in segno di fraternità e ringraziamento per l’aiuto di questi mesi nell’emergenza della guerra. Intervengono mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, Mykhaylo Bubniy, esarca di Odessa della Chiesa cattolica di rito bizantino, p. Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina ligure.

L’appuntamento è per stasera, alle ore 17, nella chiesa di Santo Stefano (sopra via XX Settembre).