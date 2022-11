Abusi: Torino, oggi don Di Noto all’Università di Torino incontra gli studenti in un corso di formazione

In virtù della collaborazione tra l’Associazione Meter di don Fortunato Di Noto e il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo del maltrattamento e abuso oggi don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter,) e Arianna Consiglio, psicologa del Centro di ascolto Meter, incontreranno gli studenti in occasione del corso “Abuso e maltrattamento all’infanzia”, all’interno dell’insegnamento di Claudio Longobardi, responsabile scientifico del Dipartimento. Il corso avrà luogo oggi 4 novembre, alle ore 15, presso Università degli studi di Torino, nell’Aula 9.

Attraverso l’accorso stipulato nel giugno 2021, Meter mette in atto le proprie competenze nel contrasto alla pedofilia in Italia e all’estero, contro ogni forma di violenza e fornisce agli insegnanti e agli studenti momenti di aggiornamento sulle tematiche attraverso convegni ed eventi formativi di rilievo in relazione allo specifico progetti di ricerca.

Don Fortunato Di Noto, presidente Meter, dichiara la piena soddisfazione per questo intenso impegno di formazione e di ricerca: “Di fronte a un dramma così endemico degli abusi sui minori non possiamo che percorrere la via della formazione”.