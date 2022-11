Movimenti: Fuci, a Roma il Modulo formativo per parlare di “d(i)ritti alla pace” e di impegno dei giovani perché “la guerra possa avere fine il prima possibile”

La Presidenza nazionale della Fuci comunica che da oggi a domenica 6 novembre avrà luogo a Roma, presso la Casa Domus Mariae, il X Modulo formativo della Federazione universitaria cattolica italiana, tre giorni in cui studenti universitari provenienti da tutta Italia si incontreranno per vivere un’esperienza di formazione teologica, culturale e sociopolitica. Il titolo scelto è “D(i)ritti alla pace. Costruire la pace nella realtà che abitiamo”. “La questione della pace e il suo rapporto con la giustizia – si legge in una nota diffusa questa mattina dalla Federazione – scuotono e interpellano le nostre vite e le nostre coscienze, tanto più ora che abbiamo visto tornare nello scenario europeo un conflitto aperto e manifesta violenza, dopo anni in cui la coesistenza e la convivenza pacifica tra i popoli sembravano dare solido fondamento al sogno della casa comune europea”. Il tema sarà declinato in diverse accezioni e in diversi contesti, grazie agli interventi di don Leonardo Salutati e padre Alberto Remondini. “La speranza che la guerra possa avere fine il prima possibile e che si possa lavorare congiuntamente per raggiungere un equilibrio equo e condiviso ci spinge a interrogarci su quale impegno per la pace è oggi richiesto a noi giovani, e a noi giovani cristiani”.