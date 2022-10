Ue: dal 10 ottobre la ventesima Settimana europea delle regioni e delle città

Al via a Bruxelles la ventesima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città Ue (#EURegionsWeek). L’iniziativa si svolgerà da lunedì 10 ottobre a venerdì 13 ottobre. Al centro dell’edizione 2022 la coesione territoriale, la transizione verde e digitale e la responsabilizzazione dei giovani. Lo comunica in una nota la Commissione europea. La #EURegionsWeek 2022 ospiterà oltre trecento sessioni con dibattiti, lezioni interattive, stand con le testimonianze di progetti sul campo. Tra le iniziative anche un dibattito tra i cittadini e la commissaria europea per le politiche di coesione, Elisa Ferreira. La Settimana sarà inaugurata con una conferenza stampa della commissaria Ferreira e del Presidente del Comitato delle Regioni Vasco Cordeiro il 10 ottobre. “Sono impaziente di partecipare alla ventesima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città, un’occasione unica per discutere di politica regionale con i cittadini di tutta Europa. Sono tempi difficili per l’Europa e per le regioni e le città”, ha dichiarato Ferreira.