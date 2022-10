Arte e solidarietà: Torino, ristrutturazione di un antico crocifisso per ricordare i medici caduti nella pandemia

Sabato 8 ottobre alle 10.15, presso l’aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino, via Po 18, avrà luogo una pubblica riunione del Rotary (Fellowship of Rotarian who Appreciate Cultural Heritage), Team 1 (Italia nord-ovest, Francia, Spagna e Portogallo), nel corso della quale verrà presentato il progetto di ristrutturazione del crocifisso del frate Bartolomeo Guidobono “che alla fine del Seicento produsse numerose opere pittoriche nel convento dei frati minimi francescani dove risiedeva e dove ora ha sede l’Accademia di Medicina di Torino, e anche nell’attigua chiesa di San Francesco da Paola”. L’intervento di restauro, spiega un comunicato, “coinvolgerà, oltre al crocifisso, anche lo scalone antistante e avrà lo scopo di ricordare e di ringraziare i medici piemontesi caduti e impegnati nella pandemia Covid-19”. Con l’occasione verrà annunciata una raccolta di fondi promossa dal Rotary “mediante i quali, ad integrazione di un finanziamento già concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, potrà essere ristrutturata un’opera di grande rilievo artistico e culturale”.