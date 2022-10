Chiesa e società: Università Gregoriana, riprendono “I martedì” del Centro Alberto Hurtado. Primo appuntamento il 18 ottobre

Una pandemia ancora in corso, un pianeta guastato dall’incuria ambientale, una guerra a noi più vicina di altre. “La crisi del presente tocca anche l’essere Chiesa, e tante possono essere le motivazioni per dare corpo alla propria delusione immaginandone un’altra, oppure uscendone e basta. Come risponde la fede cristiana davanti alle incognite che si addensano sul nostro domani?”. A questo interrogativo il Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” della Pontificia Università Gregoriana ha pensato di rispondere con il ciclo di incontri pubblici dell’anno accademico 2022-2023 articolando la domanda: “Un altro mondo, fuori dal mondo?”. Intorno al futuro che viene, tra minacce e pericoli, si intrecceranno temi quali Apocalisse /Storia (18 ottobre – p. Jean-Louis Ska), Fede (15 novembre – don Dario Vivian), Pace (13 dicembre – professoressa Isabella Guanzini), Salvezza/Redenzione (10 gennaio 2023 – professor Marcello Neri) e Speranza (21 febbraio – professor Antonio Nitrola). Ma per guardare al futuro con speranza non si può che rivolgersi ai giovani. Gli ultimi tre incontri dell’anno sono allora stati pensati in preparazione della Gmg 2023, in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede. Tre incontri con tre cardinali vicini a papa Francesco per prepararsi all’incontro di Lisbona: José Tolentino de Mendonça (14 marzo – Dalla fine del mondo: 10 anni di Francesco), Mauro Gambetti (18 aprile – Fratelli tutti) e Gianfranco Ravasi (9 maggio – Laudato si’).

Gli incontri, coordinati da p. Sandro Barlone e da Giuseppe Bonfrate e rivolti a giovani laici e laiche che vogliono affiancare alla loro formazione umana e professionale l’intelligenza della fede cristiana, si svolgeranno in presenza presso l’Aula Magna, sono gratuiti e aperti a tutti, previa registrazione sul sito www.unigre.it