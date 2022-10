Gmg Lisbona 2023: Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, 13 ottobre incontro in Vaticano “I Giovani nel cuore”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“I giovani nel cuore”: è il tema dell’incontro che si svolgerà il 13 ottobre, nell’Aula Vecchia del Sinodo, Città del Vaticano, per iniziativa della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. Sarà l’occasione per presentare la stessa Fondazione, la sua storia, il suo contributo a supporto della pastorale giovanile internazionale per l’evangelizzazione dei giovani, e soprattutto le iniziative messe in campo in vista della Gmg di Lisbona del 2023 (1-6 agosto). A riguardo interverranno Linda Ghisoni, Sottosegretario per i fedeli laici del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Daniele Bruno, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù; padre João Chagas, Responsabile Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Nel corso dei lavori verranno presentati da Pamela Fabiano, membro della Fondazione e Officiale del già citato Dicastero e da Luigi Marchitelli, giornalista e Vice Presidente della Fondazione il nuovo logo e sito web della Fondazione. Alla luce del crescente interesse dei giovani verso le tematiche ambientali e l’ecologia integrale, oggetto dell’enciclica “Laudato si’”, all’incontro del 13 ottobre verrà presentato il convegno sulla Tutela del Creato che si svolgerà il 31 luglio 2023, nell’ambito della Gmg di Lisbona (31 luglio 2023), e verrà ripercorso il cammino delle passate edizioni a partire dalla Gmg di Rio de Janeiro del 2013. Ne parleranno mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Università Cattolica del Sacro Cuore e Tomás Insua, Direttore Movimento Internazionale Laudato Si’. L’incontro sarà presentato da Lorena Bianchetti.