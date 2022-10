Diocesi: Como, al via il 12 ottobre il corso di formazione per volontari della Caritas

(foto Caritas Como)

Inizierà il 12 ottobre il corso gratuito di formazione in 3 incontri per aspiranti volontari “Diventa volontario Caritas: per un’esperienza che vale!”, organizzato dalla Caritas diocesana di Como. Gli incontri si svolgeranno il mercoledì sera, dalle 20,45 alle 22,30 nel Centro pastorale Cardinal Ferrari, con i seguenti indirizzi: “Volontario Caritas: identità, storia, valori” (12 ottobre); “Incontro con i servizi: narrazione di una storia di attenzione agli ultimi” (26 ottobre); “La relazione di aiuto: le buone prassi del volontario” (9 novembre). Mercoledì 16 novembre alle 20,45 è prevista anche una serata aperta a tutti con Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, dal titolo “Abitare le sfide del nostro tempo”. “È un percorso che ha lo scopo di dare un’opportunità di formazione sia per i volontari che già operano nei servizi della Caritas, sia per coloro, giovani e meno giovani, che vogliono approfondire alcuni temi prima di avvicinarsi a questo mondo e impegnarsi poi concretamente in base alle loro sensibilità e al tempo a disposizione”. Sono le parole di don Alberto Fasola, assistente spirituale della Caritas diocesana di Como, riportate sul sito istituzionale dove spiega chi è il volontario Caritas, “è, innanzitutto, lo stile cristiano del mettersi al servizio dell’altro come un fratello, riconoscendo nel povero la presenza di Cristo. Uno stile accompagnato dalla funzione pedagogica, cioè il trasmettere anche ad altri il valore della carità nella vita di ciascuno e permettere alle stesse persone che aiutiamo di compiere un cammino di crescita”.