Premio Nobel per la pace: Pallucchi (Forum Terzo settore), “riconoscimento al ruolo cruciale della società civile”

“Apprezziamo molto la scelta di conferire il premio Nobel per la pace all’attivista bielorusso Ales Bialiatski, alla ong russa Memorial e a quella ucraina Center for Civil Liberties. Oltre a lanciare un grande messaggio di speranza in un momento storico estremamente angoscioso e preoccupante, la scelta del Comitato norvegese riconosce il ruolo fondamentale della società civile e delle associazioni nella costruzione di processi di pace”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, sottolineando che “oggi più che mai è indispensabile sostenere e dare voce a quanti, in Ucraina e in Russia ma non solo, si battono coraggiosamente per fare in modo che la difesa della pace e dei diritti umani sia considerata prioritaria sempre”.