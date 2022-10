Cultura e società: “L’Anima e il Tempo – Festival di spiritualità”, quattro giorni di confronto a Roma

“L’Anima e il Tempo – Festival di spiritualità”: è il titolo di una iniziativa promossa da editrice Città Nuova, editrice Cantagalli ed editrice Frate Indovino, che si terrà a Roma nei giorni 13-16 ottobre. “Nel difficile contesto in cui ci troviamo a vivere – tra epidemie, guerre, crisi ambientale e instabilità politica, frammentazione sociale, il venir meno di valori condivisi e la perdita di senso della nostra esistenza – è necessario chiedersi quale significato abbia oggi la nostra vita”, affermano i promotori in una nota congiunta. “Questa domanda è necessaria per riscoprire una dimensione sociale, culturale, esistenziale e politica, ove prevalga la tutela e la promozione di un bene che appartiene a tutti, superando un relativismo che nasce dalla convenienza e della ricerca di una utilità che spesso sacrifica l’uomo e l’ambiente che lo circonda”. Una “sincera passione per il futuro dell’uomo e del mondo” ha dunque mosso le tre case editrici, “superando una rassegnazione che sembra prendere il sopravvento”, per “organizzare questo evento che ha come scopo quello di condividere una amicizia, nata alcuni anni fa, con chi non vuole arrendersi ad un futuro incerto e oscuro”. Qui il programma e la location degli eventi. Contatti e informazioni info@festivaldispiritualita.it.