Diocesi: Brindisi-Ostuni, domani meeting per educatori su Boomer, adolescenti e Chiesa

Il Servizio diocesano di Pastorale giovanile di Brindisi-Ostuni ha promosso un tavolo di lavoro tra le diverse associazioni e realtà ecclesiali che si occupano dei giovani e degli adolescenti. Lo scopo è “attivare percorsi di formazione qualificata”. L’appuntamento è per domani mattina presso la parrocchia San Vito Martire in Brindisi, con il meeting per educatori dei giovani e degli adolescenti dal titolo “OK Boomer!? Adolescenti e Chiesa: oltre i luoghi comuni”. La prima parte del meeting sarà caratterizzata dalla relazione di Pierpaolo Triani docente di pedagogia presso l’università cattolica del Sacro Cuore al quale seguiranno tre workshop formativi incentrati su tre aspetti particolari del tema curati da tre esperti: Pensare e strutturare un itinerario formativo con gli adolescenti (a cura di Gigi Cotichella, teologo, artista, autore, creativo, formatore); I linguaggi degli adolescenti (a cura di Barbara Alaimo, pedagogista e formatrice dell’Accademy di Parole O_Stili, associazione che promuove un’educazione alla comunicazione non aggressiva in rete); Ascoltare gli adolescenti (a cura del prof. Luigi Russo, psicologo e psicoterapeuta, dottore di ricerca in pedagogia e scienze dell’educazione).