Salute: Lilt Firenze, dal 10 ottobre visite gratuite per la campagna di prevenzione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno con visite senologiche gratuite. E lunedì 10 ottobre torna Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori che ogni anno, in occasione della Campagna internazionale Nastro rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro alla mammella, una patologia che continua a colpire, ma è curabile. Secondo i dati di Lilt nazionale, sono circa 60mila i nuovi casi di cancro al seno in Italia stimati per il 2022, il 45% di tutti i tumori nella donna, con un numero di decessi all’anno che supera i 10mila; ma oggi la sopravvivenza a 10 anni delle donne operate si attesta all’80% circa, la probabilità di guarigione per tumori che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%. Fondamentale però è la diagnosi precoce. Da qui l’invito a tutte le donne a sottoporsi a screening, visite ed esami. Per questo, il 10 ottobre l’unità mobile di Lilt Firenze sarà in piazza della Repubblica per eseguire visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna sarà la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Sarà presente anche l’assessore al Welfare Sara Funaro. La sera poi la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria si illuminerà di rosa, colore simbolo della campagna e della prevenzione, grazie alla disponibilità del Comune e Firenze Smart-Silfi spa che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione. Il 18, il 20, il 25 e il 28 ottobre verranno effettuate invece visite senologiche gratuite alla Misericordia di Fiesole, che metterà a disposizione i propri locali. Per prenotare le visite telefonare allo 055/576939.