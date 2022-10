Messico: domenica 9 ottobre un milione di persone in marcia per le donne, la vita e la pace

È prevista la partecipazione di oltre un milione di messicani, domenica prossima, 9 ottobre, in occasione della seconda marcia a favore delle donne, della vita e della pace, un evento che secondo i promotori, provenienti da numerosi soggetti della società civile, intende portare “un messaggio di speranza e solidarietà” in numerose città del Paese. La manifestazione principale si terrà a Città del Messico, partirà alle 11 dall’auditorium nazionale e si snoderà verso l’Angelo dell’Indipendenza. “Questa è una marcia nazionale con l’obiettivo di riunire tutte le persone di tutte le condizioni sociali e religioni e che abbiamo un enorme amore per la vita, per il Messico, cerchiamo la pace”, ha detto Alison González, portavoce dei promotori. Alla marcia hanno aderito oltre 1.000 organizzazioni non governative, obiettivo degli organizzatori è superare il milione di persone della prima marcia svoltasi nell’ottobre 2021. La Chiesa messicana, pur non promuovendo direttamente l’evento, ha invitato i fedeli a partecipare, appoggiando in tal modo la marcia. “Intendiamo unirci per chiedere che i bisogni delle donne ricevano risposte”, si afferma dal comitato promotore, custodendo al temo stesso ogni vita umana.