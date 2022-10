Custodia del Creato: Ferrara, domani mons. Perego celebra messa presso la Cooperativa assistenza produttori agricoli di Cologna

La Chiesa di Ferrara-Comacchio, su iniziativa dell’Ufficio diocesano per la Pastore sociale e il lavoro, celebrerà domani, sabato 8 ottobre, la Giornata del Creato sul tema “‘Prese il pane, rese grazie’ (Lc 22,19). Il tutto nel frammento” scelto quest’anno dai vescovi italiani. Con questa iniziativa si concluderà in diocesi il Tempo del Creato, durante il quale sono state proposte l’incontro inter-diocesano a Rovigo sulle comunità energetiche e diverse iniziative organizzate dal Circolo Laudato si’.

L’appuntamento di domani prenderà il via alle 10.30 con l’accoglienza nel piazzale della Cooperativa assistenza produttori agricoli (Capa) di Cologna, “una realtà virtuosa del nostro territorio – afferma don Francesco Viali, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del Creato –, nata nel 1970 per rispondere alle necessità dei produttori agricoli di poter usufruire di una struttura adatta alla raccolta, all’essicazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione dei prodotti cerealicoli”. Alle 11, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale i presenti saranno invitati ad una visita della cooperativa.