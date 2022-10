Diocesi: Cremona, il 25 novembre in cattedrale la cantata “Pater pauperum” di Federico Mantovani per festeggiare il patrono Sant’Omobono

(foto diocesi Cremona)

In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono sant’Omobono, venerdì 25 novembre alle ore 21, la cattedrale di Cremona ospiterà la cantata sacra Pater pauperum, composta dal maestro cremonese Federico Mantovani. L’opera, per 5 soli, 2 voci recitanti, coro e orchestra, sarà eseguita dal Coro polifonico cremonese e dalla Camerata di Cremona. Dalla diocesi comunicano come questo sia un progetto che nasce dalla volontà del compositore di presentare alla città, a 15 anni dall’ultima esecuzione, il grande affresco musicale contemporaneo dedicato alla figura di sant’Omobono, il “padre dei poveri”, festeggiandolo solennemente dopo la pandemia. La partitura si apre con il corale Gaude et laetare Cremona (Gioisci e rallegrati Cremona) e si conclude con l’inno al santo patrono su testo latino di Marco Gerolamo Vida, ripercorrendo la vita e le opere di Omobono Tucenghi, primo santo laico non nobile della storia della Chiesa, canonizzato dal papa Innocenzo III nel gennaio 1199 e assunto poi a patrono della città e della diocesi. I testi sono attinti dalle vite del santo e dalla bolla di canonizzazione Quia pietas, nella traduzione di don Daniele Piazzi, oltre che dalle Sacre Scritture.