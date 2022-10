Integrazione: Roma, il 12 ottobre presentazione del libro e tavola rotonda su “donne d’Albania in Italia”

Si terrà mercoledì prossimo, 12 ottobre, a Roma (ore 17, Piazza del Campidoglio, Sala del Carroccio) la presentazione del libro e la tavola rotonda “Donne d’Albania in Italia. Integrazione, lavoro, sfide”. Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali di Monica Lucarelli, Assessora attività produttive e Pari opportunità Comune di Roma, Anila Bitri Lani, Ambasciatrice d’Albania in Italia, Carla Fermariello, Consigliera comunale Roma Capitale. Modera Claudio Paravati, Direttore di Confronti. Nel corso dell’evento – informano i promotori – sarà presentato il libro “Donne d’Albania in Italia. Riflessioni, testimonianze, emozioni”, (Com Nuovi Tempi, 2022), curato da Rando Devole e Claudio Paravati, che vede al centro le donne d’Albania, di prima e seconda generazione, che vivono e lavorano in Italia. Partendo dal percorso migratorio, il testo tocca numerosi temi tra cui l’accoglienza, l’integrazione, l’identità, la lingua, la letteratura, le dinamiche familiari, i matrimoni misti, il mondo del lavoro, il Paese d’origine ma anche la partecipazione alla vita sociale e politica. La presentazione sarà anche l’occasione per discutere di integrazione, lavoro e sfide insieme a Klaudia Bumçi, giornalista di Radio Vaticana – Vatican News, Eliza Çoba, docente di lingua albanese e inglese, Alda Kushi, assegnista di ricerca, Università di Bari, Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl. Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, e Fetjola Turmetaj, neolaureata in lingue. Conclude Rando Devole, co-curatore del libro.