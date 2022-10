Diocesi: Imola, l’8 ottobre la seconda Camminata da Dozza a San Cassiano, sul sentiero delle Pievi

Da Dozza a San Cassiano, in cammino sul Sentiero delle Pievi: in vista della chiusura dell’anno giubilare della diocesi di Imola, sabato 8 ottobre si svolgerà la seconda edizione della camminata che toccherà anche la basilica del Piratello e Croce Coperta. Il ritrovo per i pellegrini, informa il settimanale diocesano “Il nuovo Diario Messaggero”, è previsto per le 7.45 in piazza a Dozza, partenza alle 8. L’arrivo in cattedrale, con il passaggio per la porta santa e il saluto del vescovo, mons. Giovanni Mosciatti, è atteso per le 11. Prima dell’ingresso a Imola tappa al santuario del Piratello, dove ci sarà la visita guidata, e presso la colonna del martirio di San Cassiano collocata all’interno della chiesa di Croce Coperta. “Abbiamo tracciato il Sentiero delle Pievi per ricordare agli sportivi, ma non solo, che c’è una ricca storia del popolo cristiano nata nelle campagne attorno alle pievi” ricorda Claudio Conti, responsabile per i pellegrinaggi all’interno dell’Ufficio per il tempo libero, turismo e sport che organizza il cammino in collaborazione con il Csi, Gipiesse e Coldiretti Bologna. Il percorso è infatti la prima tappa di un sentiero ben più ampio, che parte da Imola e si snoda lungo la valle del Santerno fino a congiungersi al passo della Futa con il celebre Cammino degli Dei, che collega Bologna a Firenze.