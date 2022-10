Papa Francesco: nomina di cardinali membri dei Dicasteri della Curia Romana

Il Papa ha nominato diversi cardinali membri dei Dicasteri della Curia Romana. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Nel Dicastero per l’Evangelizzazione entrano i cardinali: Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero; Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcivescovo di Goa e Damão (India); Giorgio Marengo, prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia). Nel Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il card. Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero. Nel Dicastero per i vescovi i cardinali: Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero; Jean[1]Marc Aveline, arcivescovo di Marseille (Francia); Oscar Cantoni, vescovo di Como (Italia). Nel Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica i cardinali: Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus (Brasile); Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Díli (Timor Orientale). Nel Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita i cardinali: Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia (Nigeria); Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego (Stati Uniti d’America); William Seng Chye Goh, arcivescovo di Singapore (Singapore). Nel Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani i cardinali: Paulo Cezar Costa, arcivescovo dell’arcidiocesi di Brasília (Brasile) e Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa (Ghana). Nel Dicastero per il Dialogo Interreligioso il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marseille (Francia). Nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione il cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale i cardinali Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego (Stati Uniti d’America), e Anthony Poola, Arcivescovo di Hyderabad (India). Nella Pontificia Commissione per l’America Latina i cardinali Paulo Cezar Costa, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Brasília (Brasile), e Adalberto Martínez Flores, arcivescovo di Asunción (Paraguay).