Don Luigi Di Liegro: 25° anniversario dalla morte. Al Campidoglio il 12 ottobre con Gualtieri e il Card. De Donatis. Messa a Santi Apostoli con Card. Zuppi

“La vita di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana di Roma, rappresenta una delle pagine più alte della storia ecclesiale e civile della città del secondo Novecento. Ricordarlo, a 25 anni dalla sua scomparsa, significa ripercorrere una vicenda che intreccia l’impegno di cittadini, volontari e parroci, in un viaggio dentro la crescita di una coscienza civile in grado di rispondere ai bisogni di poveri ed emarginati”. Così in una nota diffusa oggi, viene presentato l’evento commemorativo che si terrà a Roma il prossimo 12 ottobre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il titolo ‘Don Luigi Di Liegro, l’attualità di una visione. 25° anniversario dalla morte’. In serata, presso la Basilica dei Santi XII Apostoli, verrà celebrata una messa in memoria di Don Luigi di Liegro, presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e concelebrata da monsignor Riccardo Lamba, vescovo ausiliare della diocesi di Roma. L’introduzione dei lavori è affidata a Paolo Conti, Consigliere della Fondazione don Luigi Di Liegro. A seguire gli interventi di mons. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità presso la diocesi di Roma, di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma e di padre Sandro Barlone, presidente Fondazione Di Liegro. La prima sessione dei lavori è intitolata ‘Misericordia e verità s’incontreranno giustizia e pace si baceranno’ ed è moderata da Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, e conterà sulla partecipazione di Toni Mira, Caporedattore di Avvenire, di Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, di Francesco Rutelli, ex Sindaco di Roma e di Claudia Terracina, giornalista. Il titolo della seconda sessione è ‘Dai loro frutti li riconoscerete’, moderata da Paolo Conti, con Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Abdellah Redouane, segretario generale Moschea di Roma, Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa, Claudio Cecchini, Direttore Generale Opera Romana Pellegrinaggi, Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore, Daniela De Robert, del Collegio Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Leonardo Magnani, presidente dell’ Associazione Cultura della pace, Luca Pacini, responsabile dell’Area Welfare e Immigrazione dell’Anci, Giustino Trincia, direttore della Caritas, Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli e Luigina Di Liegro, segretario generale della Fondazione Di Liegro.