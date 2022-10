Diocesi: Sessa Aurunca, dall’8 al 16 ottobre la prima edizione de “I Dialoghi del Pronao – nel territorio” per la promozione culturale

(foto diocesi Sessa Aurunca)

Inizia sabato 8 ottobre nella diocesi di Sessa Aurunca e proseguiranno fino al 16 ottobre, “I Dialoghi del Pronao – nel territorio”, un format costituito da una serie di incontri per la promozione culturale, che si svolgeranno in diverse tappe nei comuni di Falciano del Massico, Carinola, Mondragone e Cellole, e che affiancheranno la consueta programmazione de “I Dialoghi del Pronao”. Sabato 8 ottobre, alle ore 11 nell’Auditorium Ss. Rocco e Martino a Falciano del Massico, padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore, ed Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, tracceranno spunti di riflessione e di dibattito per percorrere il nuovo sentiero dell’ecologia integrale. A seguire l’adesione al Manifesto di Assisi da parte del comune di Falciano del Massico. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita alla riserva naturale del Lago di Falciano concludendosi con lo spettacolo a cura del gruppo vocale Arsi & Tesi con “La Musica si fa in quattro!”. Domenica 9 ottobre alle 16,30 visita dei palazzi Marzano e Novelli di Carinola, a seguire l’intervento di Salvatore Buonomo, soprintendente Abap Napoli, sul tema “L’estetica dei luoghi tra memoria storica e prospettive di valorizzazione”, mentre alle 19,30 nel convento di San Francesco in Casanova, lo spettacolo “Il Dante cantato: l’amor che move il sole e le altre stelle”. Sabato 15 ottobre, alle 10,30 nell’auditorium San Rufino di Mondragone, Mauro Magatti, sociologo ed economista, affronterà il tema della dignità della persona nei nuovi scenari pandemici. Alle 15 la visita guidata al palazzo Ducale ed al Museo archeologico, mentre alle 17 in piazza Falcone, Andrea Iacomini, portavoce nazionale Unicef, affronterà il tema della tutela attraverso “La Tenda”. Concluderà la giornata alle 19 lo spettacolo “Profumo di Fresia”. Domenica 16 ottobre, alle 17 nell’auditorium San Marco e Vito, il dialogo su “Il sentiero della cura: accoglienza e solidarietà tra ombre di guerra” con Andrea Iacomini, mentre alle 19 nella chiesa di San Marco e Vito, lo spettacolo “Per amore del mio popolo non tacerò” Ispirato alla vita pastorale di don Peppe Diana. “Sarà decisamente una serie di appuntamenti, nello standard qualitativo dei Dialoghi del Pronao, che porterà, nei quattro comuni, personalità istituzionali, del mondo accademico, dello spettacolo, dell’arte, del settore economico e ambientale, del mondo del lavoro, della politica, del mondo associativo e del volontariato, per offrire nuovi spunti di dialogo e di riflessione innervati nella nostra trama sociale”, spiega nel comunicato mons. Orazio Francesco Piazza. “Saranno pro-vocazioni mirate a rendere nuove le cose attraverso un diretto coinvolgimento dei soggetti ecclesiali, culturali, civili e sociali – prosegue il vescovo di Sessa Aurunca – L’attesa è veramente notevole per questa formula innovativa e coinvolgente: è rivolta a tutti, senza alcuna pregiudiziale”.