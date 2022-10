Pastorale salute: Cei, il 24 e 25 ottobre ad Assisi l’Incontro nazionale dei direttori degli Uffici diocesani

“Voi stessi date loro da mangiare” è il titolo dell’Incontro nazionale dei direttori degli Uffici diocesani per la pastorale della salute, promosso dall’Ufficio nazionale Cei, guidato da don Massimo Angelelli, in programma il 24 e 25 ottobre ad Assisi. “La bellezza del ritrovarsi insieme sarà la caratteristica dominante” della due giorni, si legge nella presentazione. “Saranno giornate di ascolto reciproco dove, nella più completa libertà, ognuno potrà dare il proprio contributo per condividere buone pratiche, migliorare il nostro servizio ai malati, agli operatori sanitari e a tutti coloro che si occupano della salute.

La provocazione del titolo, spiegano ancora gli organizzatori, ” è ricca di diverse suggestioni: da quella di dare del pane a chi ha fame (nel pane c’è la salute); al richiamo alla nostra responsabilità, senza la quale nulla si sviluppa e cresce; alla sensibilità di andare oltre la materia, perché non di solo pane vive l’uomo”. Al centro dei lavori una riflessione sulla pastorale della salute post pandemica con lo sguardo al Giubileo 2025, e la raccolta delle proposte e dei progetti presentati dai direttori per una pastorale della salute 2022-2027.

Martedì 25 la terza e ultima sessione con l’ascolto della sintesi dei Gruppi e le visioni future, tra profezia e testimonianza. Su “I cantieri di Betania. Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale” interverrà mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario Cei.