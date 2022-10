Papa Francesco: telegramma di cordoglio per l’attentato nell’asilo nido in Thailandia

”Profondamente rattristato per l’orribile attentato che ha avuto luogo in un asilo nido a Utai Sawan”, in Thailandia, il Papa “offre le sue sentite condoglianze e assicura la sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stato colpiti dall’indicibile violenza contro bambini innocenti”. È quanto si legge in un telegramma di cordoglio inviato da Francesco, tramite il cardinale segretario di Stato vaticano, alla nunziatura apostolica del Paese del sud est-asiatico. “Implorando la benedizione e consolazione divina sui feriti e sulle famiglie che sono nel lutto”, il Santo Padre, “in quest’ora di immensa tristezza”, auspica che tutti costoro “possano trovare sostegno e forza dalla solidarietà dei loro vicini e cittadini”.