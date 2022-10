Diocesi: Pordenone, domani dialogo sulla pace tra il card. Filoni e l’ambasciatore iracheno Farhan Al-Ameri

Ultimo appuntamento, domani, della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”, in corso a Pordenone. Ospiti il card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e l’Ambasciatore d’Iraq presso la Santa Sede Rahman Farhan Al-Ameri, che parleranno di pace in Medioriente e di dialogo interreligioso. Nell’occasione al card. Filoni prelato verrà consegnato il Sigillo della Città da parte del Sindaco di Pordenone. L’incontro, che ha per “Il Papa in Iraq. Una strada di carità, amore e fratellanza nel Medioriente”, vedrà il saluto di mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone e sarà moderato da don Giuseppe Merola, Officiale della Segreteria di Stato Vaticana. Il card. Filoni nel 2001 è stato nominato Nunzio Apostolico in Giordania e in Iraq. A Baghdad è stato Nunzio durante gli ultimi due anni del regime di Saddam Hussein, poi durante la guerra e per i tre anni successivi, fino al 25 febbraio 2006, quando Benedetto XVI lo ha designato rappresentante pontificio nelle Filippine. Nel 2019 Papa Francesco lo ha nominato Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. È autore del volume “La Chiesa in Iraq” (LEV) in cui traccia una storia completa della presenza dei cristiani in Iraq.