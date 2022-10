Diocesi: Acireale, al via un corso su “giovani e autoimprenditorialità. Fare impresa ad Aci Catena”

“Giovani e autoimprenditorialità. Fare impresa ad Aci Catena”. E’ il tema dell’evento informativo voluto dalla sindaca del Comune di Aci Catena, Margherita Ferro, e realizzato in collaborazione con la diocesi di Acireale, il Progetto Policoro e la Fondazione Città del Fanciullo. L’iniziativa che sarà presentata in una conferenza stampa martedì 11 ottobre alle 11, ad Aci Catena nella Sala giunta del Palazzo di Città , avrà luogo venerdì 14 ottobre ad Aci Catena, dalle 10 alle 12, nella Biblioteca Francesco Guglielmino del Palazzo Riggio. Il corso – si legge in una nota della diocesi – è rivolto ai giovani che vivono nel Comune di Aci Catena ed ha lo scopo di sensibilizzare alla cultura d’impresa e far conoscere le risorse e i servizi che il territorio offre a quanti intendono avviare un’attività imprenditoriale”.