Ucraina: Mean, dal 24 al 26 ottobre a Leopoli insieme con alcuni sindaci italiani per “costruire gemellaggi tra comuni”

“Costruire gemellaggi tra comuni per supportare il grande lavoro svolto dai comuni dell’ovest dell’Ucraina nell’accoglienza ed integrazione degli sfollati interni, provenienti per lo più dall’Est del paese sotto assedio”. E’ il prossimo, imminente, impegno del Mean, il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, che dal 24 al 26 ottobre, sarà con una delegazione a Leopoli insieme ad alcuni sindaci italiani. L’iniziativa sarà presentata lunedì 10 ottobre in una conferenza stampa online alle 11. Alla conferenza prenderanno, tra gli altri, la parola Angelo Moretti, portavoce del Mean, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Giuseppe Nobile, sindaco di Castel di Lucio, Pierfrancesco Majorino, eurodeputato, Stefano Boeri, architetto e Riccardo Bonacina, giornalista e fondatore di Vita. In un comunicato diffuso oggi, il Mean lancia anche “un appello a tutti i Direttori dei Musei, dei siti archeologici, delle pinacoteche, a tutti gli operatori dei beni culturali in Italia e in Europa affinché aiutino i colleghi ucraini a salvare il loro patrimonio, testimone del passato e messaggero del futuro”.