Carlo Acutis: Assisi, domani la presentazione de libro della mamma. Altre iniziative fino al 12 ottobre

“Non è semplice riuscire a cogliere l’individualità di una persona se non si è entrati in relazione diretta con lui. Ecco perché ho voluto provare a raccontare mio figlio, scrivendo un libro con il cuore e cercando così di aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo e ad amarlo”. A dirlo è Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis, nel libro “Il segreto di mio figlio” che sarà presentato domani, sabato 8 ottobre alle 16.30 nel Santuario della Spogliazione. Si tratta della prima iniziativa in occasione del secondo anniversario della beatificazione di Carlo Acutis e della sua memoria liturgica. La Fondazione Santuario della Spogliazione – si legge in una nota – ha predisposto un programma, dall’8 al 12 ottobre, con diversi momenti e celebrazioni per ricordare e venerare il giovane beato, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione. Un luogo che, grazie al valore storico della porta di San Francesco, recentemente ritrovata a riaperta che in tanti chiedono di vedere, alla presenza del Museo della Memoria e alla tomba del Beato Carlo Acutis, è diventato passaggio obbligato per tanti fedeli, pellegrini e turisti. A confermare questo forte interesse ci sono i dati degli accessi in chiesa che, dal 1 giugno, giorno della riapertura della tomba alla fine di settembre, hanno raggiunto quota 110 mila presenze, con un boom di 42 mila visitatori nel mese di agosto. Subito dopo la presentazione del libro ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da fra Matteo Siro, ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini del Centro Italia. In serata, alle 21, adorazione eucaristica “La mia autostrada per il Cielo”. Giornata di preghiera, domenica 9 ottobre, con la Messa alle 9.30 e alle 11, quest’ultima presieduta da fra Carlo Maria Chistolini, già parroco di Santa Maria Maggiore; nel pomeriggio, alle 18, è previsto il rosario internazionale. Lunedì 10 ottobre, giorno del secondo anniversario della beatificazione, ci sarà la Messa alle 9 e a seguire la catechesi curata da fra Bonifas Lopes, vice rettore del Santuario della Spogliazione. Alle 11 verrà invece inaugurata la mensa Carlo Acutis, per persone in difficoltà e pellegrini, allestita nel centro storico di Assisi (vicolo Frondini, 4) e in diretta sinergia con la struttura di accoglienza ‘Casa Papa Francesco’ di Santa Maria degli Angeli. Lo stesso giorno alle 17.30 ci sarà il Rosario e a seguire la Messa presieduta da padre Marco Moroni, custode del Sacro convento di Assisi. Messa sempre alle 9 e catechesi a seguire tenuta da padre Acacio, anche martedì 11 ottobre quando, alle 11 ci sarà il convegno: “Internet: fai tu la differenza” con il lancio dell’app del Santuario della Spogliazione. Intervengono: il teologo don Alessandro Picchiarelli, Nicola Gori, scrittore e postulatore della canonizzazione del Beato Carlo Acutis e alcuni membri di AD3 Communication che hanno realizzato l’applicazione. Nel pomeriggio, alle 17.30, ci saranno il Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola. A seguire l’adorazione eucaristica e i vespri. Il programma si conclude mercoledì 12 ottobre con la messa delle 9, la catechesi di fra Bonifas alle 10, il Rosario alle 17.30 e la Messa presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino. In serata concerto musicale: “Non io, ma Dio”, di Marco Mammoli. Tutti i giorni, dall’8 al 12 ottobre, sarà possibile confessarsi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Gli eventi saranno trasmessi sui siti internet del Santuario della Spogliazione e della diocesi di Assisi e sui rispettivi canali social.