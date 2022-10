Diocesi: Gaeta, 8 ottobre ordinazione presbiterale di don Andrei Chiosa

Sabato 8 ottobre alle ore 18.00 presso la basilica Cattedrale di Gaeta, l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari presiederà la Messa con rito di ordinazione presbiterale di don Andrei Chiosa. L’evento sarà trasmesso in diretta sui media diocesani. Lo riferisce la diocesi laziale in una nota diffusa oggi. Don Andrei è nato nel 1994 ed è originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia. Don Chiosa presiederà per la prima volta la Messa domenica 9 ottobre alle ore 11.30 nella chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia. Motto scelto dell’ordinazione presbiterale il versetto del vangelo di Giovanni: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15,13).