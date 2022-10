Diocesi: Como, 14 ottobre una serata dedicata a padre Ambrosoli in vista della beatificazione

Una serata dedicata a padre Giuseppe Ambrosoli dal titolo “La via del bene”: è questo il primo evento con cui la Fondazione Ambrosoli inizia il percorso di iniziative che porterà alle celebrazioni della Beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, prevista in Uganda il 20 novembre prossimo. Un incontro aperto al pubblico che ripercorrerà attraverso testimonianze la storia e la figura del missionario, ricordato ancora oggi in Uganda come “il medico della carità”, i valori, gli insegnamenti e la sua eredità: l’ospedale di Kalongo e la Scuola di ostetricia. L’incontro è si terrà venerdì 14 ottobre, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, in Biblioteca Comunale – Sala conferenze Paolo Borsellino, Como. Intervengono: Giovanna Ambrosoli, Presidente Fondazione Ambrosoli; Giuliano Rizzardini (Direttore malattie Infettive Ospedale Sacco) e sua moglie Beatrice Giordani; padre Egidio Tocalli, medico e missionario Comboniano; Franco Ronconi, Presidente Azione Cattolica Como; don Sandro Vanoli, parroco di Ronago. Modera l’incontro Paolo Bustaffa.