Diocesi: Catania, Acireale e Caltagirone, giornata di studio venerdì 14 ottobre su “I minori e le persone vulnerabili: quale tutela effettiva?”

L’Arcidiocesi di Catania in collaborazione con le diocesi di Acireale e Caltagirone propone una giornata di studio e riflessione a protezione e tutela delle persone vulnerabili minori o adulti, di concerto con le istituzioni Civili e l’Asp di Catania. L’incontro – si legge in una nota diffusa oggi dall’arcidiocesi di Catania – avrà come titolo “I minori e le persone vulnerabili: quale tutela effettiva? Ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori e le persone vulnerabili vittime di abuso”. L’incontro si terrà venerdì 14 ottobre dalle 9 alle 17 presso il Seminario Arcivescovile di Catania, in Via Braille 26. Il Convegno è rivolto ai direttori degli uffici diocesani, responsabili dei consultori, responsabili degli oratori, responsabili delle scuole cattoliche, responsabili della Caritas, responsabili delle associazioni sportive di ispirazione cattolica e a quanti impegnati nelle realtà citate in precedenza volessero approfondire l’argomento in oggetto. Per la partecipazione, è richiesta l’iscrizione all’indirizzo email: serviziotutelaminori@arcidiocesicatania.com. Dopo avere effettuato l’iscrizione, è opportuno comunicare la propria partecipazione al numero di cell. 349.6735224.