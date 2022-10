Minori: Ercoli (Fonte d’Ismaele), “in Italia manca una giustizia a misura di bambino. Nuovo governo attivi ministero dell’infanzia”

“In Italia dobbiamo affrontare un tema preoccupante: quello dell’ascolto dei minori. È l’unico modo in cui bambini, giovani e ragazzi possono esercitare il loro diritto ad esprimere la propria opinione nelle situazioni che li riguardano, un diritto sancito dalla Carta di New York e fortemente richiamato dal Consiglio d’Europa nel maggio 2022. Purtroppo, la pratica stenta ad affermarsi nei tribunali italiani”. È quanto ha dichiarato Lucia Ercoli, presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori Fonte d’Ismaele, nel corso della presentazione dei risultati della Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli affidi illeciti, della quale è stata membro. “Facciamo appello al nuovo Governo che verrà formato – ha continuato Ercoli – affinché attivi un Ministero dell’Infanzia, da cui possa partire un rinnovamento culturale di tutte le istituzioni coinvolte nella tutela delle persone di minore età, dando ai bambini, ai ragazzi e ai giovani pieno riconoscimento della loro identità personale, soggetto di diritti inalienabili. Un altro appello generale è quello di adoperare un linguaggio che non sia violento, e non finalizzato a punire gli adulti attraverso i bambini, in tutti i provvedimenti assunti dalla giustizia dedicata alla tutela dei minori. Noi non possiamo dire di avere una giustizia a misura di bambini e questo ci pone come un Paese in cui i diritti dei più deboli stentano ad affermarsi, cosa che rappresenta una grave minaccia alla tenuta dello stato democratico”.