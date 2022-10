Diocesi: Savona-Noli, ordinazione domenica 9 ottobre del diacono Giuseppe Marino

Domenica 9 ottobre alle 15 nella Cattedrale di Savona Nostra Signora Assunta il diacono Giuseppe Marino sarà ordinato presbitero dal vescovo Calogero Marino. Lo annuncia questa mattina la diocesi con un comunicato. Originario di Palermo, 49 anni, ha vissuto diverse esperienze professionali nel settore alberghiero prima di compiere la scelta religiosa, che lo ha portato per alcuni anni nel monastero benedettino di Camogli e poi nel Seminario Vescovile. La celebrazione eucaristica sarà preceduta sabato 8 ottobre alle 21 nella Chiesa San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, da una veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione presbiterale. Don Marino presiederà le sue prime messe il 22 ottobre alle 18 nella Chiesa Santa Maria della Neve, nel quartiere Fornaci, e il 23 ottobre alle 11.30 proprio in San Paolo. Dal 30 ottobre il suo primo incarico sarà viceparroco delle comunità di Santa Maria Maggiore a Cogoleto, Sant’Ermete nella frazione Sciarborasca e San Bernardo a Lerca, in affiancamento al parroco don Antonio Ferri.