Papa Francesco: nomina mons. Orazio Francesco Piazza nuovo vescovo di Viterbo

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Viterbo presentata da mons. Lino Fumagalli e ha nominato vescovo della diocesi di Viterbo mons. Orazio Francesco Piazza, trasferendolo dalla Diocesi di Sessa Aurunca. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Piazza è nato il 4 ottobre 1953 a Solopaca, nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S. Agata de’ Goti (BN). Ha frequentato il Pontificio Seminario regionale Pio XI e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione S. Luigi di Napoli, studiando Filosofia e Teologia. Ha poi conseguito presso la medesima Facoltà la Licenza e il Dottorato in Teologia Dogmatica. È stato ordinato presbitero il 25 giugno 1978 per la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S.Agata de’ Goti. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di Telese Terme (1978-1981); rettore della Chiesa del SS. Corpo di Cristo a Solopaca (1981-1992) e del Santuario Maria SS. del Roseto a Solopaca (1988-1992); assistente unitario diocesano di Azione Cattolica (1989-2013); vicario episcopale per il settore Evangelizzazione e Testimonianza (2002-2013); assistente unitario regionale di Azione Cattolica (1998-2013); membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale, canonico teologo della Cattedrale, cappellano magistrale del Militare Ordine di Malta e cavaliere con funzione di Priore dell’Ordine del Santo Sepolcro; docente di Etica Sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio di Benevento (1997-2013); fondatore e direttore nel 2004 del Centro Studi Sociali Bachelet; professore ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sezione San Luigi – Napoli.

Il 25 giugno 2013 è stato nominato vescovo di Sessa Aurunca, ricevendo l’ordinazione episcopale il 21 settembre 2013 a Telese Terme. È membro del Dicastero delle Cause dei Santi. È membro della Commissione episcopale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.