Diocesi: Siracusa, pellegrinaggio delle famiglie “Sotto lo sguardo di Maria”

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!” è il tema scelto per il pellegrinaggio delle famiglie “Sotto lo sguardo di Maria”, promosso dalla Metropolia di Siracusa per domenica prossima, 9 ottobre, alla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Alle 9.30, raduno presso la Casa del Pianto in via degli Orti alla Borgata. Alle 9.45, accoglienza da parte dell’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, delle famiglie dell’arcidiocesi di Siracusa e delle diocesi di Noto e Ragusa. Saranno presenti anche il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e don Salvatore Cerruto, delegato ad omnia della diocesi di Noto. Quindi prenderà il via il pellegrinaggio verso il Santuario. Alle 11, nel tempio mariano si ascolteranno le testimonianze e, alle 12, sarà celebrata la messa. Seguirà l’atto di affidamento e consacrazione alla Madonna e la consegna del mandato alle famiglie. Si concluderà prima con un pranzo a sacco e poi con i percorsi di cristianità. “L’anno dedicato da papa Francesco all’approfondimento dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia ci ha visti impegnati, sia nelle singole diocesi, sia con i rappresentanti delle Chiese di Sicilia, nel X incontro mondiale delle famiglie, celebrato a Roma lo scorso mese di giugno – scrive mons. Francesco Lomanto –. I vescovi della CESi abbiamo ritenuto di proporre ulteriori momenti di riflessione condivisa. “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!” è il tema della Giornata e vuole dare seguito alle parole di Papa Francesco rivolte a tutte le famiglie del mondo lo scorso 22 giugno”.