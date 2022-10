Diocesi: Acireale, domani la Consulta di pastorale giovanile

Un incontro per “ascoltare le esigenze dei giovani, del territorio e per ricercare insieme nuovi percorsi pastorali”: è lo scopo della Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile di Acireale convocata per domani, 8 ottobre presso l’Istituto San Benedetto della città siciliana. Inserito nell’ottica del cammino sinodale che la Chiesa sta percorrendo, l’iniziativa è rivolta ai presidenti delle associazioni ed ai responsabili dei gruppi giovanili parrocchiali. La Consulta, spiegano dalla diocesi, è “un valido strumento per fare in modo che, nella riflessione e nella programmazione riguardo ai giovani, le componenti della Chiesa diocesana abbiano la possibilità di apportare il loro contributo”. “È da alcuni anni, causa pandemia e non solo, che non viene convocato un organo importante e di necessario confronto per la nostra vita ecclesiale – dichiara don Orazio Sciacca, direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile – Sarebbe bello che ciascuno di noi non solo sottoponga all’attenzione dei presenti le proprie attività, secondo il carisma dell’associazione o del gruppo di cui fa parte, ma riuscisse anche a dare il proprio e personale contributo. È un momento per riflettere e camminare insieme guardando ai giovani che sono il presente e il futuro della Chiesa e della nostra diocesi”.