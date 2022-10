Calcio e solidarietà: Roma, il 14 novembre la Partita per la pace all’Olimpico. In programma un omaggio a Diego Armando Maradona

Foto Vatican News

Si terrà il 14 novembre allo stadio Olimpico di Roma la 3a edizione della Partita per la pace. Organizzata come evento interreligioso benefico dall’Associazione di fedeli a carattere internazionale Scholas Occurrentes e benedetta da Papa Francesco, l’iniziativa avrà come slogan “We Play For Peace” e riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende del calcio di diverse religioni e credenze. Un’ edizione speciale e molto sentita, sia per l’urgenza di un appello per la pace che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà occasione per ricordare Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas. Tra i calciatori che scenderanno in campo, spiega un comunicati, “Ronaldinho, al quale Maradona – nell’edizione precedente – ha manifestato il suo fascino per il suo ‘jogo bonito’ con ripetuti segni di affetto; Caniggia, suo grande compagno nella nazionale argentina e giocatore col quale ha avuto più intesa, dentro e fuori dal campo; Ciro Ferrara, che oltre alla sua grande carriera in Italia è stato amico di Maradona e simbolo del Napoli, dove la stella di Diego continua a brillare; e Stoichkov, con il quale ha forgiato una grande amicizia iniziata ai tempi del Barcellona”. L’evento riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della Pace e dell’Ulivo, simbolo dell’iniziativa e della pace nel mondo e sarà l’anticamera della Coppa del mondo Qatar. L’orario d’inizio è stato fissato alle 17 per favorire la partecipazione all’evento di bambini e famiglie. A sostegno dell’iniziativa sono pervenuti videomessaggi di Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, Ivan Rakitic, Maxi Rodriguez. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Coni, della Fgci, della Lega nazionale professionisti Serie A. In Italia la partita per la pace sarà trasmessa in diretta dalla Rai.