Parlamento europeo: Assange, il popolo ucraino e la Commissione per la verità della Colombia finalisti del premio Sakharov

I tre finalisti dell’edizione 2022 del premio Sakharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo sono il giornalista australiano Julian Assange, cofondatore di WikiLeaks, “il popolo coraggioso dell’Ucraina, rappresentato dal loro presidente, dai leader eletti e dalla società civile”, la Commissione per la verità della Colombia. Lo riferisce una nota del Parlamento alla luce della votazione delle commissioni affari esteri e sviluppo. La scelta del vincitore spetta ora alla Conferenza dei presidenti, di cui fanno parte la presidente del parlamento Roberta Metsola e i leader dei gruppi politici. Lo decideranno nella riunione del 19 ottobre prossimo. La consegna del premio invece avverrà il 14 dicembre, nel corso della sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo. Lo scorso anno, il premio da 50mila euro in memoria del fisico sovietico Andrei Sakharov era andato al dissidente russo Alexej Navalny.