Consiglio d’Europa: presidente Zelensky interviene all’Assemblea parlamentare e chiede un tribunale speciale per l’aggressione russa contro l’Ucraina

“Mai nella storia l’Europa unita è stata così forte come lo è oggi”: parole che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pronunciato oggi nel suo discorso all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) in corso a Strasburgo. “Concentriamoci su tutto ciò che è necessario per impedire ai terroristi russi di distruggere le nostre vite. Questo è il potere del dialogo”, ha continuato il presidente. Dialogo che da un lato sta isolando la Russia e dall’altra sta preparando programmi di sostegno all’Ucraina: “Questo dialogo deve continuare, per rendere la Russia responsabile di essere Stato aggressore”. Zelensky ha chiesto all’Europa di creare un tribunale speciale per l’aggressione russa contro l’Ucraina: i meccanismi legali “saranno la garanzia più forte per una pace a lungo termine. Sarà il modo migliore per proteggere i principi del diritto internazionale”. Il presidente dell’Apce Tiny Kox nel suo saluto ha ricordato: “tutti consideriamo l’aggressione unilaterale della Russia come un attacco contro la cooperazione multilaterale, che invece ha lo scopo di proteggere tutti i nostri cittadini in Europa. Ecco perché cerchiamo di fare tutto ciò che è nel nostro mandato per sostenere il vostro Paese e i vostri cittadini in questi tempi più difficili e pericolosi”.