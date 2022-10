Santa Sede: Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, presentati il nuovo logo e il sito

Foto Sir

Un nuovo logo e un sito per rafforzare il proprio servizio verso la pastorale giovanile internazionale e l’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita (Dlfv): è quanto presentato questa mattina in Vaticano dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, nel corso dell’incontro intitolato “I giovani nel cuore”. “La Fondazione esiste e opera da trent’anni – ha detto Pamela Fabiano, membro della Fondazione e Officiale del Dlfv – ma se navighiamo su Internet la troviamo difficilmente e se vogliamo immaginarla visivamente non ci viene in mente alcun simbolo o immagine. Eppure, è una realtà nata nel 1991, pochi anni dopo l’istituzione delle Gmg, e da più di trent’anni opera a sostegno alla realizzazione delle Gmg, della pastorale giovanile, dei giovani in generale”. Da qui la decisione di investire su una riforma identitaria e visiva, attraverso il restyling del logo. Quest’ultimo vede tre simboli uniti, “la spiga, che simbolizza i giovani, la Croce che è la Chiesa e il cerchio che raffigura la speranza”. Sono questi per Fabiano “gli orizzonti in cui si muove la Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù. I giovani – ed il loro ascolto – sono la nostra missione; la Chiesa è il nostro background, un’istituzione antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse fasi della sua lunghissima storia; la speranza: diffondere la speranza è la nostra visione, non lasciare che ai giovani vengano rubate la speranza e la gioia è il più alto compito cui possiamo aspirare!”. Come il logo anche il sito web (in più lingue) www.fondazionegiovani.va è parte di “un progetto di ridefinizione della identità della Fondazione ed è il luogo virtuale in cui custodiamo, facendone memoria, il cammino percorso dal Papa e dai giovani dal 1984 – anno della prima Gmg – ad oggi. Nella sezione “Gmg – La Storia”, infatti, si può ripercorrere tutta la storia delle Giornate internazionali”. Nel sito è presente la sezione “Tutela del creato” che valorizza un’altra iniziativa della Fondazione, i convegni sulla cura del creato dedicati ad approfondire i temi dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’. “Nati nell’ambito della Gmg di Rio de Janeiro 2013, – ha spiegato Fabiano – i convegni sulla cura del creato sono luoghi di incontro e di scambio tra giovani di tutto il mondo, scienziati ed esperti, per una attiva conversione ecologica”. Altro obiettivo che la Fondazione si propone con il sito è “collegare i tanti adulti che, nel corso degli anni, hanno partecipato alle Gmg e tutti coloro che guardano con speranza a questi eventi per sentirsi coinvolti, attraverso donazioni e sostegno, nella realizzazione delle prossime Giornate della Gioventù e nelle attività di sostegno della pastorale giovanile di tutto il mondo”.

Il sito, infine, raccoglie, in edizione digitale, i numeri della rivista “World youth day magazine”, definita da Luigi Marchitelli, giornalista e vice presidente della Fondazione, “la memoria delle Gmg. Il sito e la rivista sono complementari. Fino a ora Wyd magazine è stato uno dei principali canali di finanziamento della Fondazione attraverso le inserzioni istituzionali. A queste si affiancano ora le donazioni che è possibile fare attraverso il sito”. Durante l’incontro Marchitelli ha presentato l’ultimo numero di Wyd magazine dedicato a alla Gmg di Panama e “Una festa di speranza”, libro che ricorda il primo incontro di Papa Giovanni Paolo II con i giovani: Roma, domenica delle Palme 1984, chiusura dell’Anno Santo straordinario della Redenzione. Un testo ricco di immagini e documenti oltre alle riflessioni dei giovani”.