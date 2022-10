Santa Sede: Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, mons. Giuliodori (Università Cattolica) “Gmg profezia continua”

“La Gmg è una profezia continua” lo ha detto mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenendo oggi in Vaticano all’incontro “I giovani nel cuore” promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. “Nelle Gmg i giovani hanno toccato con mano che la pace, il dialogo, la convivenza sono possibili. In questo momento di guerra – ha spiegato – la Gmg di Lisbona (1-6 agosto 2023), rappresenta un messaggio molto forte”. Mons. Giuliodori si è soffermato anche sulla storia delle giornate dedicate ai temi ambientali nel contesto delle Gmg a partire da Rio de Janeiro (Brasile) 2013; passando per Cracovia (Polonia) 2016; attraverso Panama 2019; fino a Lisbona (Portogallo) 2023. Giornate promosse dalla Fondazione che, ha ricordato, “hanno preceduto profeticamente la Laudato si’ e ne hanno poi consentito un peculiare approfondimento, soprattutto sul versante dell’impegno e del protagonismo dei giovani. Sotto diversi aspetti, hanno contribuito alle riflessioni poi sviluppate anche nel contesto del Sinodo dei Giovani del 2018, in particolare nell’incontro preparatorio dei 300 giovani durante la settimana precedente alla domenica delle Palme del 2018”. In questo ambito mons. Giuliodori ha ricordato il contributo scientifico offerto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, soprattutto attraverso l’Alta Scuola per l’Ambiente.